LUDIVINE ISSAMBOURG FEAT BRIAN JACKSON – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

LUDIVINE ISSAMBOURG FEAT BRIAN JACKSON Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec sa flûte solaire, Ludivine Issambourg s’est hissée, au fil de ses albums, au sommet d’un groove sans cesse réinventé, héritier des plus belles orchestrations jazz-funk des années 70. Avec ses propres compositions et les morceaux de ceux qui l’ont inspirée – comme ce fabuleux Angel Dust de Gil Scott-Heron – sa musique est une célébration du jazz et du funk, une invitation à la danse. Et cerise sur le gâteau : le fidèle compagnon de Gil Scott-Heron, Brian Jackson, sera présent aux côtés de Ludivine pour cette grande célébration.Ludivine Issambourg (flûte, compositions), Brian Jackson (chant), Vincent Aubert (trombone), Sylvain Fétis (saxophone ténor), Nicolas Derand (claviers), Swaéli Mbappé (guitare basse), Yoann Schmidt (batterie).

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17