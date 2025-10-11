LUDIVINE ISSAMBOURG FEAT BRIAN JACKSON La Sirène La Rochelle

LUDIVINE ISSAMBOURG FEAT BRIAN JACKSON Samedi 11 octobre, 20h30 La Sirène Charente-Maritime

TA : 21 · TR : 23 · PT : 25 · SP : 28

Début : 2025-10-11T20:30 – 2025-10-11T23:30

Fin : 2025-10-11T20:30 – 2025-10-11T23:30

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Espace de musiques actuelles de l'agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l'électro.

Jazz