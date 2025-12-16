Ludivine Issambourg Quintet invite Philippe Sellam / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Ludivine Issambourg Quintet rassemble cinq musiciens qui partagent le goût de la recherche sonore. L’association des flûtes, du trombone et du vibraphone crée un espace d’exploration peu commun, où chaque timbre trouve sa place et dialogue avec les autres. Pensé avec le vibraphoniste Alexis Valet, le groupe construit un répertoire nourri par les compositions de chacun, cherchant moins l’effet que la rencontre et la circulation des idées musicales.

Avec ce projet, Ludivine Issambourg poursuit son chemin entre improvisation, écriture et travail sur les couleurs instrumentales. Entourée d’artistes qu’elle connaît bien (Alexis Valet, Arnaud Dolmen, Daniel Zimmermann et Mathis Regnault) elle retrouve une manière de jouer basée sur la confiance et l’écoute immédiate. Après une période de résidence, le quintet prépare l’enregistrement de son premier album, Papillons bleus, qui prolongera cette aventure collective.

Ludivine Issambourg / flûtes

Alexis Valet / vibraphone

Daniel Zimmermann / trombone

Mathis Regnault / contrebasse

Arnaud Dolmen / batterie

⁠Guest Philippe Sellam / saxophone alto

Une musique construite ensemble, portée par l’écoute et le partage au sein du Ludivine Issambourg Quintet, avec Philippe Sellam en invité.

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

