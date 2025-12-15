Ludivine Issambourg Quintet invite Philippe Sellam JASS CLUB PARIS PARIS

Ludivine Issambourg Quintet invite Philippe Sellam Samedi 24 janvier 2026, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T19:30:00+01:00 – 2026-01-24T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-24T22:30:00+01:00 – 2026-01-25T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Ludivine Issambourg Quintet rassemble cinq musiciens qui partagent le goût de la recherche sonore. L’association des flûtes, du trombone et du vibraphone crée un espace d’exploration peu commun, où chaque timbre trouve sa place et dialogue avec les autres. Pensé avec le vibraphoniste Alexis Valet, le groupe construit un répertoire nourri par les compositions de chacun, cherchant moins l’effet que la rencontre et la circulation des idées musicales. Avec ce projet, Ludivine Issambourg poursuit son chemin entre improvisation, écriture et travail sur les couleurs instrumentales. Entourée d’artistes qu’elle connaît bien (Alexis Valet, Arnaud Dolmen, Daniel Zimmermann et Mathis Regnault) elle retrouve une manière de jouer basée sur la confiance et l’écoute immédiate. Après une période de résidence, le quintet prépare l’enregistrement de son premier album, Papillons bleus, qui prolongera cette aventure collective. **Ludivine Issambourg** / flûtes **Alexis Valet** / vibraphone **Daniel Zimmermann** / trombone **Mathis Regnault** / contrebasse **Arnaud Dolmen** / batterie Guest **Philippe Sellam** / saxophone alto *22h30* Jam session Jazz/Groove avec Ludivine Issambourg Quintet ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/253-Ludivine-Issambourg-Quintet-invite-Philippe-Sellam?session=253 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/254-Ludivine-Issambourg-Quintet-invite-Philippe-Sellam?session=254 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/255-Ludivine-Issambourg-Quintet-Jam-session?session=255 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

