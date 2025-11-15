LUDIVINE SAGNIER — FOCUS en 4 films + une séance en sa présence Cinéma du TNB Rennes Samedi 15 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

À l’occasion de la présence de Ludivine Sagnier au Festival TNB où elle incarne Emma Bovary dans _Bovary Madame_ de Christophe Honoré, le Cinéma du TNB vous propose de (re)découvrir 4 films avec l’actrice, dont _Les Chansons d’amour_ de Christophe Honoré qu’elle viendra présenter.

AU PROGRAMME

GOUTTES D’EAU SUR PIERRES BRÛLANTES de François Ozon (2000)

LES CHANSONS D’AMOUR de Christophe Honoré (2007) + séance du SAM 15 11 en sa présence

PIEDS NUS SUR LES LIMACES de Fabienne Berthaud (2010)

LEURS ENFANTS APRÈS EUX de Ludovic et Zoran Boukherma (2025)

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine