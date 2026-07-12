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AGENDA · Clohars-Carnoët

Ludo à la plage Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët

jeudi 16 juillet 2026 · Plage de Bellangenet · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Plage de Bellangenet
Adresse
Impasse du Loch
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Ludo à la plage

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

La ludothèque de Clohars Carnoët vous donne rendez-vous pendant l’été, tous les jeudis de 15h à 18h sur la plage de Bellangenêt pour des moments ludiques et conviviaux.
Gratuit / Sans inscription   .

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 79 78 

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English :

L’événement Ludo à la plage Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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