Ludo à la plage Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Ludo à la plage

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La ludothèque de Clohars Carnoët vous donne rendez-vous pendant l’été, tous les jeudis de 15h à 18h sur la plage de Bellangenêt pour des moments ludiques et conviviaux.

Gratuit / Sans inscription .

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 79 78

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English :

L’événement Ludo à la plage Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS