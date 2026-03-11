Ludo au Jardin Tissé + Impro à l’Île Africa Mama Houplin-Ancoisne

Ludo au Jardin Tissé + Impro à l’Île Africa Mama

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

15 h 18 h

en continu

**Ludo au Jardin Tissé**

Équipe Mosaïc

Jeu

Tout public

Mosaïc se découvre aussi à travers les jeux de société ! Alors que les oies frisées barbottent dans la mare, profitez de l’ambiance bucolique du Jardin Tissé tout en jouant à Patchwork ou à Aventurier du rail Pologne.

16 h 17 h 30

30min

**Impro à L’île Africa Mama**

Ligue Impro Marcq

Tout public

C’est l’effervescence ici ! Les idées fusent, les personnages et les situations s’enchaînent. Avec l’aide du public, deux comédiens improvisent et offrent un spectacle humoristique et décalé au cœur du jardin île Africa Mama.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

15 h 18 h

en continu

**Ludo au Jardin Tissé**

Équipe Mosaïc

Jeu

Tout public

Mosaïc se découvre aussi à travers les jeux de société ! Alors que les oies frisées barbottent dans la mare, profitez de l’ambiance bucolique du Jardin Tissé tout en jouant à Patchwork ou à Aventurier du rail Pologne.

16 h 17 h 30

30min

**Impro à L’île Africa Mama**

Ligue Impro Marcq

Tout public

C’est l’effervescence ici ! Les idées fusent, les personnages et les situations s’enchaînent. Avec l’aide du public, deux comédiens improvisent et offrent un spectacle humoristique et décalé au cœur du jardin île Africa Mama.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités. .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 pm 6 pm

continuous

**Ludo in the Woven Garden

Mosaïc Team

Game

Open to all

Mosaic can also be discovered through board games! While the curly geese frolic in the pond, enjoy the bucolic atmosphere of the Jardin Tissé while playing Patchwork or Rail Adventurer: Poland.

4 pm 5:30 pm

30min

**Impro à L’île Africa Mama**

Ligue Impro Marcq

All audiences

It’s all the rage here! Ideas fly, characters and situations follow one another. With the help of the audience, two comedians improvise a humorous, offbeat show in the heart of the Ile Africa Mama garden.

Mosaïc opening hours: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.

L’événement Ludo au Jardin Tissé + Impro à l’Île Africa Mama Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme