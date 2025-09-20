Ciné-débat alimentation, santé et environnement Maîche

Ciné-débat alimentation, santé et environnement

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25 22:30:00

2025-11-25

Et si bien manger, c’était prendre soin à la fois de sa santé et de la planète ? Parce que santé, alimentation et environnement sont intimement liés, le Parc naturel régional du Doubs Horloger vous invite à une soirée gourmande et inspirante autour du mieux manger

Au programme

• 19h Apéritif dînatoire anti-gaspi proposé par la Marmite Solidaire

• 19h45 Projection du documentaire “On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain”

• 21h15 Échanges et témoignages découvrez des initiatives locales pour manger de façon plus saine et durable

Synopsis Depuis cinq décennies, la façon dont les Français mangent a été bouleversée. Nos repas sont devenus plus variés et rapides, mais cette opulence a un prix l’alimentation représente aujourd’hui un quart des émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser nos assiettes, sans renoncer au goût ni au plaisir ! Thomas Sotto part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent des solutions concrètes pour nourrir les Français autrement . .

Cinéma Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr

