Ciné-débat alimentation, santé et environnement Maîche
Ciné-débat alimentation, santé et environnement Maîche mardi 25 novembre 2025.
Ciné-débat alimentation, santé et environnement
Cinéma Saint-Michel Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 19:00:00
fin : 2025-11-25 22:30:00
Date(s) :
2025-11-25
Et si bien manger, c’était prendre soin à la fois de sa santé et de la planète ? Parce que santé, alimentation et environnement sont intimement liés, le Parc naturel régional du Doubs Horloger vous invite à une soirée gourmande et inspirante autour du mieux manger
Au programme
• 19h Apéritif dînatoire anti-gaspi proposé par la Marmite Solidaire
• 19h45 Projection du documentaire “On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain”
• 21h15 Échanges et témoignages découvrez des initiatives locales pour manger de façon plus saine et durable
Synopsis Depuis cinq décennies, la façon dont les Français mangent a été bouleversée. Nos repas sont devenus plus variés et rapides, mais cette opulence a un prix l’alimentation représente aujourd’hui un quart des émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser nos assiettes, sans renoncer au goût ni au plaisir ! Thomas Sotto part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent des solutions concrètes pour nourrir les Français autrement . .
Cinéma Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr
English : Ciné-débat alimentation, santé et environnement
German : Ciné-débat alimentation, santé et environnement
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-débat alimentation, santé et environnement Maîche a été mis à jour le 2025-11-13 par PNR DU DOUBS HORLOGER