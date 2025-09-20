Ludo-balade à la découverte du village-atelier de Montécheroux Musée de la Pince Montécheroux

Balade libre et gratuite | Plan interactif à retirer au musée de la Pince.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Plongez dans l’histoire étonnante de Montécheroux, un village autrefois entièrement dédié à la fabrication d’outils d’horlogerie. Ici, chaque maison ou presque abritait un atelier : forgerons, limeurs et polisseurs travaillaient à domicile, parfois dans de petites forges discrètes appelées « forges-maisonnettes ». Ce savoir-faire unique a fait rayonner Montécheroux jusqu’aux États-Unis.

Venez découvrir le patrimoine bâti industriel de Montécheroux grâce à un jeu de piste dans le village et au sein du musée. Petits et grands pourront découvrir les vestiges de l’histoire industrielle qui a fait battre le cœur de ce village-atelier.

Le plan interactif est à retirer au musée de la Pince.

Musée de la Pince 12 rue de la Pommeraie, 25190 Montecheroux Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 92 68 51 https://museedelapince.fr http://facebook.com/museemontecheroux Le musée de la Pince est un musée rural étonnant où l’on découvre la destinée exceptionnelle d’un vieux village isolé qui vécut 220 années d’histoire artisanale et industrielle. On y fabriqua des outils d’horlogerie puis des pinces pour tous les corps de métiers, de qualité remarquable et exportés dans le monde entier. C’est le tryptique « histoire, religion et technologie » qui explique cette incroyable réussite. Vous verrez une forge à l’ancienne en état de marche et un film de 13 minutes sur « l’art des pinces » dans ce village-atelier aux 75 forges. Accès depuis Saint-Hippolyte ou Noirefontaine pour monter sur le plateau qui domine la vallée du Doubs ou par Blamont en franchissant le col du Lomont (altitude 1 000 m) | Pas de parking spécifique mais des places dans un rayon de 150 m autour du musée | Accès partiel PMR.

© Inventaire du patrimoine Région BFC