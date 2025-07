Ludo Beauce Châteaudun

Ludo Beauce Châteaudun mercredi 23 juillet 2025.

Ludo Beauce

Rue des Fouleries Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23 2025-08-27

Rendez-vous aux Grands Moulins aux côtés de Ludo Beauce pour une journée placée sous le signe du jeu et de la convivialité.

Rue des Fouleries Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 99 62 communication@mairie-chateaudun.fr

English :

Join Ludo Beauce at Les Grands Moulins for a day of fun and games.

German :

Treffen Sie sich in Les Grands Moulins an der Seite von Ludo Beauce für einen Tag im Zeichen des Spiels und der Geselligkeit.

Italiano :

Unitevi a Ludo Beauce a Les Grands Moulins per una giornata di giochi e divertimento.

Espanol :

Únete a Ludo Beauce en Les Grands Moulins para pasar un día de diversión y juegos.

