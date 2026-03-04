Ludo bébé : garde l’équilibre, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Ludo bébé : garde l’équilibre Vendredi 6 mars, 09h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T11:00:00+01:00

Les tout-petits sont invités à découvrir le plaisir du jeu autour de l’équilibre et de la motricité, dans un espace sécurisé et bienveillant.

Au programme : jeux de manipulation et d’empilement, parcours doux pour explorer l’équilibre en bougeant, expériences sensorielles adaptées aux 0 – 3 ans.

Un moment de partage entre enfants et adultes accompagnants.

Une séance ludique pour développer la coordination, la confiance en soi et le plaisir de jouer… tout en douceur.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médiathèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Horaires Ludothèque

Mardi : 16h30 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 11h00

Vendredi : 16h30 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice/Gemini IA