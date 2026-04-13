Ludo bébé :Les métiers, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
Ludo bébé :Les métiers, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice vendredi 24 avril 2026.
Ludo bébé :Les métiers Vendredi 24 avril, 09h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T11:00:00+02:00
Et si les tout-petits partaient à la découverte des métiers… en jouant ?
À travers des jeux sensoriels, des manipulations et des mises en scènes adaptées à leur âge, les enfants pourront explorer différents univers : docteur, cuisinier, pompier et bien d’autres encore !
Venez partager un moment ludique et convivial avec votre enfant !
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Et si les tout-petits partaient à la découverte des métiers… en jouant ? À travers des jeux sensoriels et des mises en scènes adaptées à leur âge, les enfants pourront explorer différents univers. Jeu Découverte
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
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