Ludo Bébés Ludothèque Bourbriac

Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-15 09:30:00
fin : 2026-01-15 11:30:00
2026-01-15
La Médiathèque-Ludothèque propose une nouveauté le Ludo bébés.
C’est un temps d’accueil dédié aux tous petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte. Des jeux d’éveil seront proposés afin de manipuler et explorer en toute liberté. Le premier aura lieu ce Jeudi 15 janvier. Sans inscription. .
Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10
