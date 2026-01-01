Ludo Bébés Ludothèque Bourbriac

Ludo Bébés

Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 09:30:00

fin : 2026-01-15 11:30:00

Date(s) :

2026-01-15

La Médiathèque-Ludothèque propose une nouveauté le Ludo bébés.

C’est un temps d’accueil dédié aux tous petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte. Des jeux d’éveil seront proposés afin de manipuler et explorer en toute liberté. Le premier aura lieu ce Jeudi 15 janvier. Sans inscription. .

Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10

