Ludo By Night à la Ludo’sphère Ludo’sphère Aix-en-Provence

Ludo By Night à la Ludo’sphère

Vendredi 30 janvier 2026 de 20h à 23h59.

Vendredi 13 février 2026 de 20h à 23h59.

Vendredi 27 mars 2026 de 20h à 23h59. Ludo’sphère 60 chemin de Beauregard Résidence La Pinette Bat. A Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:59:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-13 2026-03-27

Chaque mois, la Ludo’sphère vous invite à une soirée jeux pas comme les autres. Un nouveau thème, une sélection de jeux dédiée et toujours la même ambiance conviviale pour jouer, découvrir et partager… À vivre entre amis, en famille ou en solo.

.

Ludo’sphère 60 chemin de Beauregard Résidence La Pinette Bat. A Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 92 87 33 ludosphere.aix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, the Ludo?sphère invites you to a game night unlike any other. A new theme, a dedicated selection of games and always the same friendly atmosphere to play, discover and share? With friends, family or on your own.

L’événement Ludo By Night à la Ludo’sphère Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence