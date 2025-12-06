Ludo en fête Espace 55 Parthenay
Ludo en fête Espace 55 Parthenay samedi 6 décembre 2025.
Ludo en fête
Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Nouveau rendez-vous de la ludothèque !
Retrouvez la ludothèque à l’espace 55.
En accès libre, à partir de 8 ans.
Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous ! .
Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
English : Ludo en fête
L’événement Ludo en fête Parthenay a été mis à jour le 2025-11-27 par CC Parthenay Gâtine