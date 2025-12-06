Ludo en fête Espace 55 Parthenay

Ludo en fête

Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Nouveau rendez-vous de la ludothèque !

Retrouvez la ludothèque à l’espace 55.

En accès libre, à partir de 8 ans.

Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous ! .

+33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

