Ludo en fête Espace 55 Parthenay samedi 6 décembre 2025.

Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Nouveau rendez-vous de la ludothèque !

Retrouvez la ludothèque à l’espace 55.

En accès libre, à partir de 8 ans.

Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous !   .

Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43  ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

