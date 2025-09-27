LUDO EN JEU HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

LUDO EN JEU HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse samedi 27 septembre 2025.

LUDO EN JEU

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La Cartoucherie devient un immense terrain de jeu ! Vous aimez rire ? Partager ? Découvrir ? Construire ? Jouer ? Alors Ludo en Jeu est fait pour vous.

Tout au long de la journée, vous êtes invités à découvrir plus de 100 jeux animés par les ludothécaires passionnés de Toulouse jeux de société, géants, coopératifs, sensoriels ou encore de construction… Un véritable terrain de jeu à ciel ouvert pour s’amuser en famille ou entre amis. Cette édition est marquée par une création inédite une machine-ludique géante imaginée par la Halle de la Machine avec la participation des citoyens, à découvrir en exclusivité pendant l’événement ! .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Cartoucherie becomes a huge playground! Like to laugh? Like to share? Discovering? Building? Play games? Then Ludo en Jeu is for you.

German :

Die Cartoucherie wird zu einem riesigen Spielplatz! Sie lachen gerne? Sich mit anderen austauschen? Etwas zu entdecken? Zu bauen ? Zu spielen? Dann ist Ludo en Jeu genau das Richtige für Sie.

Italiano :

La Cartoucherie sta diventando un grande parco giochi! Vi piace ridere? Ti piace condividere? Scoprire? Costruire? Giocare? Allora Ludo en Jeu fa per voi.

Espanol :

La Cartoucherie se está convirtiendo en un gran parque infantil ¿Te gusta reír? ¿Te gusta compartir? ¿Descubrir? ¿Construir? ¿Jugar? Entonces Ludo en Jeu es para ti.

L’événement LUDO EN JEU Toulouse a été mis à jour le 2025-09-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE