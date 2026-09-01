Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin – Journées Européennes du Patrimoine Espace Jean-Christophe Rufin Sens

Informations pratiques

Sens

Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin – Journées Européennes du Patrimoine

Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le service des archives municipales ainsi que ses documents anciens à travers des visites guidées.

Exposition « Le passage de Buffalo Bill dans l’Yonne » du 29 août au 26 septembre, Espace Jean-Christophe Rufin. Présentation de l’exposition « Buffalo Bill à Auxerre », organisée par les Archives départementales de l’Yonne, complétée par les documents des fonds patrimoniaux sénonais. Sous l’œil des photographes Charles Eugène Moreau et Henri Pissot.

Conférence « Le Wild West Show de Buffalo Bill et les Français » samedi 19 septembre à 14h30, Espace Jean-Christophe Rufin. Le célèbre héros de l’Ouest américain vient une deuxième fois en France en 1905. A la tête d’un spectacle, à l’organisation impressionnante, il vient présenter aux Français la vie quotidienne dans les Grandes Plaines. Présentée par Alexandre Derthe, archiviste à la Ville de Sens. Durée 1h30.

Grande collecte des archives privées de la photographie, samedi 19 septembre de 9h à 12h, service des Archives, Espace Jean-Christophe Rufin. Jusqu’à fin 2026, confiez vos photographies anciennes (tirages, albums, négatifs, diapositives, plaques de verre…) ou vos documents concernant la photographie à Sens, qui seront conservés et valorisés par les services des Archives.

Visites du service des Archives, samedi 19 septembre à 9h30 et 11h, Espace Jean-Christophe Rufin. Installé depuis octobre 2025 à l’Espace Jean-Christophe Rufin, venez découvrir les nouveaux locaux fonctionnels, conviviaux et propices à la bonne conservation des fonds patrimoniaux. Groupes de 10 personnes maximum, durée 1h – 1h30. .

Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 64 archives@grand-senonais.fr

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English : Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)