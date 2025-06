LUDO-MOBILE Parc de Bréquigny et MJC Bréquigny Rennes 25 juillet 2025

LUDO-MOBILE Parc de Bréquigny et MJC Bréquigny Rennes Vendredi 25 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public.

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge.

Dates et horaires :

Début : 2025-07-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-25T17:00:00.000+02:00

Parc de Bréquigny et MJC Bréquigny 15, avenue Georges Graff 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine