LUDO-MOBILE Square Dullin Rennes Jeudi 24 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge.

Avec [Par Tout Artiste](https://partoutartiste.fr/).

Début : 2025-07-24T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-24T17:00:00.000+02:00

Square Dullin Square Charles Dullin, Sq. Charles Dullin, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine