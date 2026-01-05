Ludo vacances à Francheville Salle des fêtes Verneuil d’Avre et d’Iton

Ludo vacances à Francheville

La Ludo d’Iton installe une ludothèque éphémère dans la salle des fêtes de Francheville.

Des espaces de jeux pour tous les âges sont mis à disposition pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.

En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques.

Lundi 14h-18h.

Du mardi au jeudi 9h-12h puis 14h-18h.

Vendredi 9h-12h.

En famille dès 0 ans et +. .

Salle des fêtes Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 6 07 16 46 49 laludoditon@orange.fr

