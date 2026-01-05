Ludo vacances à Francheville Salle des fêtes Verneuil d’Avre et d’Iton
Ludo vacances à Francheville Salle des fêtes Verneuil d’Avre et d’Iton lundi 16 février 2026.
Ludo vacances à Francheville
Salle des fêtes Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Début : Lundi Lundi 2026-02-16
fin : 2026-02-20
2026-02-16
La Ludo d’Iton installe une ludothèque éphémère dans la salle des fêtes de Francheville.
Des espaces de jeux pour tous les âges sont mis à disposition pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.
En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques.
Lundi 14h-18h.
Du mardi au jeudi 9h-12h puis 14h-18h.
Vendredi 9h-12h.
En famille dès 0 ans et +. .
Salle des fêtes Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 6 07 16 46 49 laludoditon@orange.fr
