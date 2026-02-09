Ludo Vacances Quartier de la mairie Melle
Ludo Vacances Quartier de la mairie Melle mercredi 11 février 2026.
Ludo Vacances
Quartier de la mairie Ecole maternelle Jacques Prévert Melle Deux-Sèvres
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Le camion Ludothèque du Centre SocioCullturel déballe ses jeux pour jouer avec les enfants et les adultes. .
Quartier de la mairie Ecole maternelle Jacques Prévert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 04 05
English : Ludo Vacances
