Ludobabies & Kids La Cabane Villeneuve-sur-Lot

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Obstacles, ponts, passerelles, objets roulants brillants qui s’emboîtent ou pas… un paradis pour les petits.
Et pour les plus grands, jeux de société à tester en famille.
De 0 à 10 ans Durée 45 minutes
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Ludobabies & Kids
Obstacles, bridges, walkways, shiny rolling objects that may or may not fit together… a paradise for the little ones.
And for older children, board games to try out with the whole family.
Ages 0 to 10 Duration: 45 minutes
