Ludobabies & Kids La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Ludobabies & Kids

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Obstacles, ponts, passerelles, objets roulants brillants qui s’emboîtent ou pas… un paradis pour les petits.

Et pour les plus grands, jeux de société à tester en famille.

De 0 à 10 ans Durée 45 minutes

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Ludobabies & Kids

Obstacles, bridges, walkways, shiny rolling objects that may or may not fit together… a paradise for the little ones.

And for older children, board games to try out with the whole family.

Ages 0 to 10 Duration: 45 minutes

