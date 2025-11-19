Ludobabies La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Ludobabies

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Parcours pour développer la motricité et jeux de société (conseils et jeux avec Ophélie Langevin, psychomotricienne).

Parcours pour développer la motricité et jeux de société (conseils et jeux avec Ophélie Langevin, psychomotricienne). .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Ludobabies

Motor skills courses and board games (advice and games with Ophélie Langevin, psychomotrician).

German : Ludobabies

Parcours zur Entwicklung der Motorik und Gesellschaftsspiele (Beratung und Spiele mit Ophelia Langevin, Psychomotorikerin).

Italiano :

Un corso per sviluppare le capacità motorie e i giochi da tavolo (consigli e giochi con Ophélie Langevin, psicomotricista).

Espanol : Ludobabies

Un curso para desarrollar la motricidad y los juegos de mesa (consejos y juegos con Ophélie Langevin, psicomotricista).

L’événement Ludobabies Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot