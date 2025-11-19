Ludobabies La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Ludobabies La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 19 novembre 2025.
Ludobabies
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Parcours pour développer la motricité et jeux de société (conseils et jeux avec Ophélie Langevin, psychomotricienne).
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Ludobabies
Motor skills courses and board games (advice and games with Ophélie Langevin, psychomotrician).
German : Ludobabies
Parcours zur Entwicklung der Motorik und Gesellschaftsspiele (Beratung und Spiele mit Ophelia Langevin, Psychomotorikerin).
Italiano :
Un corso per sviluppare le capacità motorie e i giochi da tavolo (consigli e giochi con Ophélie Langevin, psicomotricista).
Espanol : Ludobabies
Un curso para desarrollar la motricidad y los juegos de mesa (consejos y juegos con Ophélie Langevin, psicomotricista).
