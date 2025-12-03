Ludobabies La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Ludobabies

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Parcours pour développer la motricité et jeux de société.

De 0 à 10 ans.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Ludobabies

Motor skills courses and board games.

Ages 0 to 10.

