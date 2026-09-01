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AGENDA · Bourbriac

Ludobébé Ludothèque Bourbriac

jeudi 17 septembre 2026 · Ludothèque · Bourbriac

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Ludothèque
Adresse
11 Place du Centre
Ville
22390 Bourbriac
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Bourbriac

Ludobébé

Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :
2026-09-17

La ludothèque propose un temps d’accueil dédié aux tous petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte. Des jeux d’éveil seront proposés afin de manipuler et explorer en toute liberté.   .

Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10 

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English :

L’événement Ludobébé Bourbriac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

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