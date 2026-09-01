AGENDA · Bourbriac
Ludobébé Ludothèque Bourbriac
jeudi 17 septembre 2026 · Ludothèque · Bourbriac
Informations pratiques
Bourbriac
Ludobébé
Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 11:30:00
Date(s) :
2026-09-17
La ludothèque propose un temps d’accueil dédié aux tous petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte. Des jeux d’éveil seront proposés afin de manipuler et explorer en toute liberté. .
Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ludobébé Bourbriac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
À voir aussi à Bourbriac (Côtes-d'Armor)
- Visite des extérieurs et des jardins – Manoir Le Lézard, Manoir Le Lézard, Bourbriac 19 septembre 2026
- Le Cafétélire Médiathèque Bourbriac 25 septembre 2026
- Soirée Jeu, Médiathèque De Bourbriac, Bourbriac 2 octobre 2026
- Animation pêche je pêche mon premier poisson Rue d’Avaugour Bourbriac 29 octobre 2026