Ludobébé Ludothèque Bourbriac

Informations pratiques

Bourbriac

Ludobébé

Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :

2026-09-17

La ludothèque propose un temps d’accueil dédié aux tous petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte. Des jeux d’éveil seront proposés afin de manipuler et explorer en toute liberté. .

Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10

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English :

L’événement Ludobébé Bourbriac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol