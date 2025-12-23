Ludobox Casse-tête Paray-le-Monial

Ludobox Casse-tête

Durant un mois, venez passer du temps, seul ou en famille, pour découvrir une sélection de jeux de société sélectionnés autour de la thématique du casse-tête. Une dizaine de jeux pour se remuer les méninges avec des jeux de logique et de déduction seront à votre disposition. .

Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr

