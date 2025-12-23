Ludobox Casse-tête Paray-le-Monial
Ludobox Casse-tête Paray-le-Monial mardi 3 février 2026.
Ludobox Casse-tête
Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-03
Durant un mois, venez passer du temps, seul ou en famille, pour découvrir une sélection de jeux de société sélectionnés autour de la thématique du casse-tête. Une dizaine de jeux pour se remuer les méninges avec des jeux de logique et de déduction seront à votre disposition. .
Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ludobox Casse-tête
L’événement Ludobox Casse-tête Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-18 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I