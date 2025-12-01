Ludobus au marché de noël

Place des Halles Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 13:45:00

fin : 2025-12-17 16:45:00

Date(s) :

2025-12-17

Ludobus pour une après midi festive dans de la féerie de Noël.

Mise en place de jeux géants en bois et d’un espace de jeux et jouets pour les enfants à partir de 3 ans.

.

Place des Halles Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 79 91 30 31 ludotheque@montelimar-agglo.fr

English :

Ludobus for a festive afternoon of Christmas fun.

Giant wooden games and a play area for children aged 3 and over.

L’événement Ludobus au marché de noël Montélimar a été mis à jour le 2025-11-26 par Montélimar Tourisme Agglomération