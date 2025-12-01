Ludobus au marché de noël Montélimar
Ludobus au marché de noël Montélimar mercredi 17 décembre 2025.
Ludobus au marché de noël
Place des Halles Montélimar Drôme
Début : 2025-12-17 13:45:00
fin : 2025-12-17 16:45:00
Ludobus pour une après midi festive dans de la féerie de Noël.
Mise en place de jeux géants en bois et d’un espace de jeux et jouets pour les enfants à partir de 3 ans.
Place des Halles Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 79 91 30 31 ludotheque@montelimar-agglo.fr
English :
Ludobus for a festive afternoon of Christmas fun.
Giant wooden games and a play area for children aged 3 and over.
