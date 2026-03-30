Ludobus Au pays de … l’imaginaire Lesperon
Ludobus Au pays de … l’imaginaire Lesperon mardi 7 avril 2026.
Ludobus Au pays de … l’imaginaire
54 Place Saint-Pierre, foyer rural Lesperon Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Le Ludobus vous propose l’animation Au pays de … l’imaginaire
un grand espaces de jeux symbolique pour les moins de 6 ans ( Ludobébé, Ludopetits)
Ils vous attendent nombreux !
Le Ludobus vous propose l’animation Au pays de … l’imaginaire
un grand espaces de jeux symbolique pour les moins de 6 ans ( Ludobébé, Ludopetits)
Ils vous attendent nombreux ! .
54 Place Saint-Pierre, foyer rural Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ludobus Au pays de … l’imaginaire
The Ludobus offers you the animation Au pays de … l’imaginaire (In the land of … the imaginary)
a large symbolic play area for children under 6 ( Ludobébé, Ludopetits)
We look forward to seeing you there!
L’événement Ludobus Au pays de … l’imaginaire Lesperon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morcenx
À voir aussi à Lesperon (Landes)
- Gemme la fête ! Maison de la gemme Lesperon 4 avril 2026
- Portes ouvertes La Maison de la gemme, temps des résiniers Lesperon 7 avril 2026
- Visite atelier du crayon Lesperon 9 avril 2026
- Portes ouvertes La Maison de la gemme, temps des résiniers Lesperon 14 avril 2026
- Babillage des dròlles Lesperon Lesperon 15 avril 2026