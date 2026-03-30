Ludobus Au pays de … l’imaginaire

54 Place Saint-Pierre, foyer rural Lesperon Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Le Ludobus vous propose l’animation Au pays de … l’imaginaire

un grand espaces de jeux symbolique pour les moins de 6 ans ( Ludobébé, Ludopetits)

Ils vous attendent nombreux !

Le Ludobus vous propose l’animation Au pays de … l’imaginaire

un grand espaces de jeux symbolique pour les moins de 6 ans ( Ludobébé, Ludopetits)

Ils vous attendent nombreux ! .

54 Place Saint-Pierre, foyer rural Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

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English : Ludobus Au pays de … l’imaginaire

The Ludobus offers you the animation Au pays de … l’imaginaire (In the land of … the imaginary)

a large symbolic play area for children under 6 ( Ludobébé, Ludopetits)

We look forward to seeing you there!

L’événement Ludobus Au pays de … l’imaginaire Lesperon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morcenx