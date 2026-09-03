Informations pratiques

Lesperon

Ludobus – Jeux d’enquête avec Ludiklandes

Foyer Rural Lesperon Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Menez l’enquête avec Ludiklandes et relevez les défis d’un escape game sur l’égalité femmes-hommes, animé par le Ludobus.

Mystères, énigmes et esprit d’équipe au rendez-vous !

À partir de 8 ans

Menez l’enquête avec Ludiklandes et relevez les défis d’un escape game sur l’égalité femmes-hommes, animé par le Ludobus.

Mystères, énigmes et esprit d’équipe au rendez-vous !

À partir de 8 ans .

Foyer Rural Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Ludobus – Jeux d’enquête avec Ludiklandes

Lead the investigation with Ludiklandes and take on the challenges of an escape game about gender equality, hosted by the Ludobus.

Mysteries, puzzles, and teamwork await!

Ages 8 and up

L’événement Ludobus – Jeux d’enquête avec Ludiklandes Lesperon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx