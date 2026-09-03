Ludobus – Jeux d’enquête avec Ludiklandes Lesperon
vendredi 16 octobre 2026 · Lesperon
Informations pratiques
Lesperon
Ludobus – Jeux d’enquête avec Ludiklandes
Foyer Rural Lesperon Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Menez l’enquête avec Ludiklandes et relevez les défis d’un escape game sur l’égalité femmes-hommes, animé par le Ludobus.
Mystères, énigmes et esprit d’équipe au rendez-vous !
À partir de 8 ans
Menez l’enquête avec Ludiklandes et relevez les défis d’un escape game sur l’égalité femmes-hommes, animé par le Ludobus.
Mystères, énigmes et esprit d’équipe au rendez-vous !
À partir de 8 ans .
Foyer Rural Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Ludobus – Jeux d’enquête avec Ludiklandes
Lead the investigation with Ludiklandes and take on the challenges of an escape game about gender equality, hosted by the Ludobus.
Mysteries, puzzles, and teamwork await!
Ages 8 and up
L’événement Ludobus – Jeux d’enquête avec Ludiklandes Lesperon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx
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