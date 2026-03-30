Ludobus Jouons au grand air

parc, salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Venez découvrir l’animation Jouons au grand air organisée par le Ludobus, une sortie en plein air pour les enfants de moins de 6 ans.

Au programme Jeux extérieurs, espace jouer sans jouets et parcours sportifs.

Attention prévoyez des bottes et une combinaison de pluie

Venez découvrir l’animation Jouons au grand air organisée par le Ludobus, une sortie en plein air pour les enfants de moins de 6 ans.

Au programme Jeux extérieurs, espace jouer sans jouets et parcours sportifs.

Attention prévoyez des bottes et une combinaison de pluie .

parc, salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

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English : Ludobus Jouons au grand air

Come and discover the Jouons au grand air activity organized by the Ludobus, an outdoor outing for children under 6.

On the program: outdoor games, a play without toys area and sports courses.

Please bring boots and a rain suit

L’événement Ludobus Jouons au grand air Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morcenx