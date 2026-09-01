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Ludobus – Qui a décidé ça ? Ygos-Saint-Saturnin

mercredi 16 septembre 2026 · Ygos-Saint-Saturnin

Ludobus – Qui a décidé ça ? Ygos-Saint-Saturnin

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
40110 Ygos-Saint-Saturnin
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ygos-Saint-Saturnin

Ludobus – Qui a décidé ça ?

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:30:00
fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez participez au parcours créatif autour de l’égalité fille / garçon dans les jeux et la vie quotidienne.

Pour tout public, parents et enfants.
Venez participez au parcours créatif autour de l’égalité fille / garçon dans les jeux et la vie quotidienne.

Pour tout public, parents et enfants.   .

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55  ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Ludobus – Qui a décidé ça ?

Come join us for a creative workshop on gender equality in games and everyday life.

Open to everyone—parents and children alike.

L’événement Ludobus – Qui a décidé ça ? Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx

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