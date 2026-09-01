Informations pratiques

Ygos-Saint-Saturnin

Ludobus – Qui a décidé ça ?

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 09:30:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Venez participez au parcours créatif autour de l’égalité fille / garçon dans les jeux et la vie quotidienne, animé par Pollyanna.

Pour tout public, parents et enfants.

Venez participez au parcours créatif autour de l’égalité fille / garçon dans les jeux et la vie quotidienne, animé par Pollyanna.

Pour tout public, parents et enfants. .

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Ludobus – Qui a décidé ça ?

Come join us for a creative workshop on gender equality in games and everyday life, led by Pollyanna.

Open to everyone—parents and children.

L’événement Ludobus – Qui a décidé ça ? Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx