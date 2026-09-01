Ludobus – Qui a décidé ça ? Ygos-Saint-Saturnin
mercredi 23 septembre 2026 · Ygos-Saint-Saturnin
Informations pratiques
Ygos-Saint-Saturnin
Ludobus – Qui a décidé ça ?
Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 09:30:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez participez au parcours créatif autour de l’égalité fille / garçon dans les jeux et la vie quotidienne, animé par Pollyanna.
Pour tout public, parents et enfants.
Venez participez au parcours créatif autour de l’égalité fille / garçon dans les jeux et la vie quotidienne, animé par Pollyanna.
Pour tout public, parents et enfants. .
Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Ludobus – Qui a décidé ça ?
Come join us for a creative workshop on gender equality in games and everyday life, led by Pollyanna.
Open to everyone—parents and children.
L’événement Ludobus – Qui a décidé ça ? Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx