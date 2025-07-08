Ludocréatif Office de tourisme, 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne

Office de tourisme, 12 Rue Autrusseau Bureau d’information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08 11:30:00

2025-07-08 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-26

LudoCréatif L’atelier des petites mains et des grandes idées !

Office de tourisme, 12 Rue Autrusseau Bureau d’information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr

English :

LudoCréatif ? The workshop for small hands and big ideas!

German :

LudoKreativ ? Die Werkstatt für kleine Hände und große Ideen!

Italiano :

LudoCréatif? Il laboratorio per piccole mani e grandi idee!

Espanol :

LudoCréatif ? ¡El taller para manos pequeñas y grandes ideas!

