Ludoday Médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres Le Tampon

Ludoday Médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres Le Tampon samedi 4 octobre 2025.

Ludoday Samedi 4 octobre, 08h00 Médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T06:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Fin : 2025-10-04T06:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

La médiathèque – ludothèque de la Plaine des Cafres vous accueille pour une journée portes ouvertes, de 8h à 17h en continu, pour un samedi de folie.

Au programme : Lectures, quiz, grands jeux, animations, jeux vidéo, ateliers créatifs, karaoké…

Médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres 12 Rue des écoles, 97430 Le Tampon, France Le Tampon 97430 La Réunion La Réunion 262262598031 http://www.mediatheque-tampon.fr Première médiathèque informatisée de la commune, la médiathèque – ludothèque de la Plaine des Cafres a ouvert ses portes en 2003. La section ludothèque existe, elle, depuis 2011. Située à côté de la Poste, elle propose près de 1000 jeux de société tels que : échiquier, damier et jeux en bois géant, jeux adaptés aux porteurs de handicap, jeux de stratégie ou encore d’expression. Elle met également à disposition de ses jeunes usagers des espaces de jeux selon leur âge avec des jeux d’imitation : établi, cuisine, table à repasser, coiffeuse… Des jeux de mises en scène : garage, ferme, château… Et pour les plus petits, un coin bébé avec tapis, trotteur et jeux de manipulation : cubes, hochets,…

La médiathèque – ludothèque de la Plaine des Cafres vous accueille pour une journée portes ouvertes, de 8h à 17h en continu, pour un samedi de folie.