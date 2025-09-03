LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 3 septembre 2025.
LudoMobile à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Mercredi 2025-09-03
fin : 2025-09-03
La Ludomobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.
mercredi 03 septembre à Saint Geniez d’Olt, salle des vignerons de 09h-17h30
de 9h à 11 h LudoBambins, de 0 à 6 ans
de 11h à 17h30 jeux pour toute la famille .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
English :
The Ludomobile is a toy and game library for the whole family.
German :
Das Ludomobil ist eine Spielothek mit Spielen und Spielsachen für die ganze Familie.
Italiano :
La Ludomobile è una biblioteca di giochi e giocattoli per tutta la famiglia.
Espanol :
El Ludomóvil es una ludoteca para toda la familia.
L’événement LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-08-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)