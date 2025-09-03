LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 3 septembre 2025.

LudoMobile à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2025-09-03

fin : 2025-09-03

2025-09-03

La Ludomobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.

mercredi 03 septembre à Saint Geniez d’Olt, salle des vignerons de 09h-17h30

de 9h à 11 h LudoBambins, de 0 à 6 ans

de 11h à 17h30 jeux pour toute la famille .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

English :

The Ludomobile is a toy and game library for the whole family.

German :

Das Ludomobil ist eine Spielothek mit Spielen und Spielsachen für die ganze Familie.

Italiano :

La Ludomobile è una biblioteca di giochi e giocattoli per tutta la famiglia.

Espanol :

El Ludomóvil es una ludoteca para toda la familia.

