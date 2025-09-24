LudoMobile à St Martin de Lenne Saint-Martin-de-Lenne

LudoMobile à St Martin de Lenne Saint-Martin-de-Lenne mercredi 24 septembre 2025.

LudoMobile à St Martin de Lenne

Saint-Martin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille

mercredi 24 septembre à la salle des fêtes de St Martin de Lenne de 09h-17h30 .

Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

English :

The LudoMobile is a toy and game library for the whole family

German :

Das LudoMobil ist eine Spielothek mit Spielen und Spielsachen für die ganze Familie

Italiano :

La LudoMobile è una libreria di giochi e giocattoli per tutta la famiglia

Espanol :

El LudoMóvil es una ludoteca para toda la familia

L’événement LudoMobile à St Martin de Lenne Saint-Martin-de-Lenne a été mis à jour le 2025-08-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)