LudoMobile à St Martin de Lenne Saint-Martin-de-Lenne

Saint-Martin-de-Lenne Aveyron
La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille
mercredi 24 septembre à la salle des fêtes de St Martin de Lenne de 09h-17h30 .
Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
English :
The LudoMobile is a toy and game library for the whole family
German :
Das LudoMobil ist eine Spielothek mit Spielen und Spielsachen für die ganze Familie
Italiano :
La LudoMobile è una libreria di giochi e giocattoli per tutta la famiglia
Espanol :
El LudoMóvil es una ludoteca para toda la familia
