LudoMobile à St Martin de Lenne

Saint-Martin-de-Lenne Aveyron

Début : Mercredi 2026-02-11

fin : 2026-03-11

2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10

La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille

Rendez-vous à la salle des fêtes de St Martin de Lenne de 09h à 11h pour les bambins et de 11h à 17h30 pour les familles. .

Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

The LudoMobile is a toy and game library for the whole family

L’événement LudoMobile à St Martin de Lenne Saint-Martin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)