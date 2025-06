Ludo’Mobile après-midi jeux de société en famille – Cernoy-en-Berry 21 juin 2025 14:00

Loiret

Ludo'Mobile après-midi jeux de société en famille Route de Concressault Cernoy-en-Berry Loiret

Gratuit

2025-06-21 14:00:00

2025-06-21 18:00:00

2025-06-21

Venez partager un moment convivial à Cernoy-en-Berry le samedi 21 juin ! De 14h à 18h, participez à un après-midi jeux de société pour toute la famille et profitez d'un goûter partagé. Une animation ludique et chaleureuse proposée par Bee'Mobile.

Le samedi 21 juin, de 14h à 18h, un après-midi ludique attend petits et grands à Cernoy-en-Berry. Jeux de société variés et ambiance conviviale seront au rendez-vous, offrant un moment de partage en famille ou entre amis. Un goûter partagé viendra compléter cette animation, l'occasion parfaite de se retrouver autour de délicieuses gourmandises tout en découvrant de nouveaux jeux. Cet événement, proposé par Bee'Mobile EVS itinérant Berry Loire Puisaye, invite à la détente et à l'amusement dans une atmosphère chaleureuse. Une belle opportunité de créer des souvenirs et de profiter d'un moment de complicité intergénérationnelle.

Route de Concressault

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 57 40 10 28 evsitinerant@laligue45.fr

