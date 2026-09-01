Informations pratiques

Saint-Martin-de-Lenne

Ludo’Mobile

Saint-Martin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-14 2026-12-09

La Ludo’Mobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Martin de Lenne ! .

Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

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English :

The Ludo’Mobile is a toy library with games and toys for the whole family.

L’événement Ludo’Mobile Saint-Martin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)