Ludo’Mobile Saint-Martin-de-Lenne
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Martin-de-Lenne
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Lenne
Ludo’Mobile
Saint-Martin-de-Lenne Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-14 2026-12-09
La Ludo’Mobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Martin de Lenne ! .
Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
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English :
The Ludo’Mobile is a toy library with games and toys for the whole family.
L’événement Ludo’Mobile Saint-Martin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)