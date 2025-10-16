Ludo’mômes à Chéméré Chéméré Chaumes-en-Retz
Ludo’mômes à Chéméré Chéméré Chaumes-en-Retz jeudi 16 octobre 2025.
Ludo’mômes à Chéméré
Chéméré 17 rue de la Blanche Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 10:00:00
fin : 2025-10-16 11:30:00
Date(s) :
2025-10-16
Venez profiter des jeux de la ludothèque, dans un espace spécialement dédié aux tout-petits. Rendez-vous à l’AFR de Chéméré à Chaumes-en-Retz
Au programme
jeux de construction
jeux extérieurs
puzzles
jeux de plateaux
Pratique
accès libre et gratuit
pour les enfants jusqu’à 6 ans
plus d’informations par mail
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
Chéméré 17 rue de la Blanche Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 24 coordinationpetiteenfance@afr-chemere.org
English :
Come and enjoy games from the toy library, in an area specially dedicated to toddlers. Meet at AFR de Chéméré in Chaumes-en-Retz
German :
Kommen Sie und genießen Sie die Spiele der Ludothek in einem speziell für Kleinkinder eingerichteten Bereich. Treffpunkt: AFR von Chéméré in Chaumes-en-Retz
Italiano :
Venite a divertirvi con i giochi della ludoteca, in un’area appositamente dedicata ai più piccoli. Ritrovo presso l’AFR di Chéméré a Chaumes-en-Retz
Espanol :
Ven a disfrutar de los juegos de la ludoteca, en un espacio especialmente dedicado a los más pequeños. Cita en el AFR de Chéméré, en Chaumes-en-Retz
L’événement Ludo’mômes à Chéméré Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic