Ludo’mômes à Chéméré Chéméré Chaumes-en-Retz

Ludo’mômes à Chéméré Chéméré Chaumes-en-Retz jeudi 16 octobre 2025.

Ludo’mômes à Chéméré

Chéméré 17 rue de la Blanche Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-16 11:30:00

Date(s) :

2025-10-16

Venez profiter des jeux de la ludothèque, dans un espace spécialement dédié aux tout-petits. Rendez-vous à l’AFR de Chéméré à Chaumes-en-Retz

Au programme

jeux de construction

jeux extérieurs

puzzles

jeux de plateaux

Pratique

accès libre et gratuit

pour les enfants jusqu’à 6 ans

plus d’informations par mail

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Chéméré 17 rue de la Blanche Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 24 coordinationpetiteenfance@afr-chemere.org

English :

Come and enjoy games from the toy library, in an area specially dedicated to toddlers. Meet at AFR de Chéméré in Chaumes-en-Retz

German :

Kommen Sie und genießen Sie die Spiele der Ludothek in einem speziell für Kleinkinder eingerichteten Bereich. Treffpunkt: AFR von Chéméré in Chaumes-en-Retz

Italiano :

Venite a divertirvi con i giochi della ludoteca, in un’area appositamente dedicata ai più piccoli. Ritrovo presso l’AFR di Chéméré a Chaumes-en-Retz

Espanol :

Ven a disfrutar de los juegos de la ludoteca, en un espacio especialmente dedicado a los más pequeños. Cita en el AFR de Chéméré, en Chaumes-en-Retz

L’événement Ludo’mômes à Chéméré Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic