Ludopuces Bources aux jouets complexe polyvalent Savenay

complexe polyvalent Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 13:00:00
2025-11-16
Cette bourse aux jouets permet aux enfants de donner une seconde vie à leurs jeux, livres, jouets, DVD, peluches, vélos…
Une occasion pour eux de faire de la place avant le passage du Père Noël !
Mais c’est également une chance pour certains de faire de bonnes affaires et de se faire plaisir ! .
complexe polyvalent Rue des Mésanges Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire
