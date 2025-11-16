Ludopuces Bources aux jouets complexe polyvalent Savenay

Ludopuces Bources aux jouets

complexe polyvalent Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Cette bourse aux jouets permet aux enfants de donner une seconde vie à leurs jeux, livres, jouets, DVD, peluches, vélos…

Une occasion pour eux de faire de la place avant le passage du Père Noël !

Mais c’est également une chance pour certains de faire de bonnes affaires et de se faire plaisir ! .

complexe polyvalent Rue des Mésanges Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement Ludopuces Bources aux jouets Savenay a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay