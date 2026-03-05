Ludor Citrik (clown) La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Ludor Citrik (clown)

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Ludor Citrik est l’un des clowns contemporains les plus talentueux. Avec son Nuancier clown, il dissèque la figure du clown, du théâtre élisabéthain à aujourd’hui. A partir de 10 ans. Petite restauration avant ou après le spectacle.

Ludor Citrik est l’un des clowns contemporains les plus talentueux. Avec son Nuancier clown, il dissèque la figure du clown, du théâtre élisabéthain à aujourd’hui. A partir de 10 ans. Petite restauration avant ou après le spectacle. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludor Citrik (clown)

Ludor Citrik is one of the most talented contemporary clowns. With his Nuancier clown, he dissects the figure of the clown, from Elizabethan theater to the present day. Ages 10 and up. Catering available before or after the show.

L’événement Ludor Citrik (clown) Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-03-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin