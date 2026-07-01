Informations pratiques

Ramoulu

Ludo’Roule

Ramoulu Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Ludo’Roule invite les familles à une après-midi jeux en extérieur le lundi 27 juillet de 14h à 17h à Ramoulu ! Rendez-vous au parc de la salle des fêtes (rue de Piponvilliers) pour découvrir de nombreuses animations ludiques. L’événement est entièrement gratuit et ouvert à tous.

La Communauté de Communes du Pithiverais anime l’été des petits et des grands avec son dispositif itinérant Ludo’Roule ! Le lundi 27 juillet, de 14h00 à 17h00, l’équipe s’installe à Ramoulu, plus précisément dans le cadre verdoyant du parc de la salle des fêtes, situé rue de Piponvilliers. Cette manifestation propose une sélection variée de jeux de société, de jeux en bois traditionnels et d’activités ludiques de plein air. Entièrement gratuit, ce rendez-vous s’adresse à tous les publics, des enfants aux parents, pour un moment de partage convivial et intergénérationnel au cœur du territoire. L’accueil des groupes s’effectue sur réservation obligatoire. Contactez le service par courriel ou téléphone pour plus d’informations. .

Ramoulu 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 36 37 83

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English :

Ludo’Roule invites families to an outdoor games afternoon on Monday, July 27, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. in Ramoulu! Meet at the park next to the community hall (rue de Piponvilliers) to enjoy a variety of fun activities. The event is completely free and open to everyone.

L’événement Ludo’Roule Ramoulu a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND PITHIVERAIS