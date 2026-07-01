Informations pratiques

Vrigny

Ludo’Roule

Vrigny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Ludo’Roule invite petits et grands à une après-midi jeux en extérieur le vendredi 24 juillet de 14h à 17h à Vrigny ! Rendez-vous au parc de la salle des fêtes Keith Sutor pour s’amuser en famille avec une multitude de jeux en bois et d’animations. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

La Communauté de Communes du Pithiverais poursuit sa tournée estivale avec son concept d’animation itinérant Ludo’Roule ! Le vendredi 24 juillet, de 14h00 à 17h00, l’équipe donne rendez-vous aux familles à Vrigny, au sein du parc de la salle des fêtes Keith Sutor. Cette manifestation propose de nombreuses activités en plein air, des grands jeux en bois traditionnels ainsi que des jeux de société conviviaux. Totalement gratuit et accessible à tous, ce rendez-vous offre une belle occasion de partage intergénérationnel et de détente locale en pleine période de vacances. À noter que l’accueil des structures de groupes nécessite une réservation préalable. Pour toute information complémentaire, le service reste joignable par téléphone ou par courriel électronique. .

Vrigny 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 18 07

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English :

Ludo’Roule invites young and old alike to an outdoor games afternoon on Friday, July 24, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. in Vrigny! Come to the park at the Keith Sutor community hall to have fun with your family with a variety of wooden games and activities. This event is free and open to everyone.

L’événement Ludo’Roule Vrigny a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND PITHIVERAIS