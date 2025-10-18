Lud’Ossau Rue Général De Gaulle Laruns

Lud'Ossau samedi 18 octobre 2025.

Lud’Ossau

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Grands jeux en bois et jeux de société ! Venez profiter des conseils des animateurs des Francas 64 pour vous affronter lors d’après-midis ludiques ! Retrouvez aussi la centaine de jeux de la médiathèque pour du jeu sur place il y en a pour tous les goûts et tous les âges, de 2 à 102 ans. Moments de jeux et de convivialité ouverts à tous, habitants ou non de la Vallée d’Ossau. .

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

