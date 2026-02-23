LUDOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE Livres y médias Saint-Père-en-Retz
Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
2026-04-17 10:00:00
2026-04-17 12:00:00
2026-04-17
Venez jouer en famille
Ludothèque à la médiathèque vendredi 17 avril de 10h à 12h, entrée libre et gratuite (tout âge, adulte inclus!) .
Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr
