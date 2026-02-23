LUDOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE Livres y médias Saint-Père-en-Retz

LUDOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE

Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Venez jouer en famille

Ludothèque à la médiathèque vendredi 17 avril de 10h à 12h, entrée libre et gratuite (tout âge, adulte inclus!) .

Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LUDOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Saint Brevin