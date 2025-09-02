LUDOTHÈQUE AVEC HOMO LUDENS Clermont-l’Hérault
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-16
2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13
Après l’école, jeux de société et jeux de cartes, à partager entre amis ou en famille.
Venez jouer avec Estelle !
Tout public Gratuit .
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53
English :
After-school board games and card games, to share with friends or family.
German :
Nach der Schule Brett- und Kartenspiele, die Sie mit Freunden oder der Familie gemeinsam spielen können.
Italiano :
Dopo la scuola, giochi da tavolo e giochi di carte da condividere con gli amici o la famiglia.
Espanol :
Después de clase, juegos de mesa y de cartas para compartir con los amigos o la familia.
