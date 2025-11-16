LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX Saint-Germain-de-Calberte

LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX

La ludothèque mobile Bulle de Jeux revient à Saint Germain de Calberte de 15h à 18h ! Venez tester, jouer ou emprunter des jeux pour tout âge et tout public parmi les 200 proposés.

Salle Marcel Roux Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 03 98 82 00

English :

The Bulle de Jeux mobile toy library returns to Saint Germain de Calberte from 3pm to 6pm! Come and try out, play or borrow games for all ages and audiences, from among the 200 on offer.

German :

Die mobile Ludothek Bulle de Jeux kehrt von 15.00 bis 18.00 Uhr nach Saint Germain de Calberte zurück! Kommen Sie vorbei und testen, spielen oder leihen Sie sich unter den 200 angebotenen Spielen Spiele für jedes Alter und jedes Publikum aus.

Italiano :

La ludoteca mobile Bulle de Jeux torna a Saint Germain de Calberte dalle 15.00 alle 18.00! Venite a provare, giocare o prendere in prestito alcuni dei 200 giochi proposti, per tutte le età e per tutte le età.

Espanol :

La ludoteca móvil Bulle de Jeux vuelve a Saint Germain de Calberte de 15:00 a 18:00 horas Venga a probar, jugar o tomar prestados algunos de los 200 juegos propuestos, para todas las edades y todos los públicos.

