LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX

Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 13:30:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-23

La ludothèque mobile Bulle de Jeux revient ! Venez tester, jouer ou emprunter des jeux pour tout âge et tout public parmi les 200 proposés.

Le dimanche, 23 novembre, la ludothèque mobile Bulle de Jeux revient à la bibliothèque de Sainte Croix VF, de 13h30 à 17h30 ! Venez tester, jouer ou emprunter des jeux pour tout âge et tout public parmi les 200 proposés. .

Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 98 82 00

English :

The Bulle de Jeux mobile toy library is back! Come and try out, play or borrow some of the 200 games on offer, for all ages and all audiences.

German :

Die mobile Ludothek Bulle de Jeux ist wieder da! Kommen Sie vorbei und testen, spielen oder leihen Sie sich unter den 200 angebotenen Spielen Spiele für jedes Alter und jedes Publikum aus.

Italiano :

La ludoteca mobile della Bulle de Jeux è tornata! Venite a provare, giocare o prendere in prestito alcuni dei 200 giochi proposti, per tutte le età e per tutte le età.

Espanol :

¡Vuelve la ludoteca móvil Bulle de Jeux! Venga a probar, jugar o tomar prestados algunos de los 200 juegos propuestos, para todas las edades y todos los públicos.

L’événement LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-11-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère